◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ロッテ５―３巨人（４日・ＺＯＺＯマリン）昨オフにソフトバンクからＦＡ移籍したロッテ・石川柊太投手が今季７度目の登板で７回３安打無失点の快投を見せ、移籍後初勝利を挙げた。先月１日には、妻で元ＳＫＥ４８・大場美奈が自身のＳＮＳで第１子を出産したことを報告しており、パパ１勝にもなった。晴れのお立ち台では「ホッとしたというところが正直なところ。今日こうやって勝つことがで