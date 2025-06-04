◆ＹＢＣルヴァン杯▽プレーオフラウンド第１戦Ｃ大阪４―１横浜ＦＣ（４日・ヨドコウ桜スタジアム）ホーム＆アウェー方式で行われるルヴァン杯プレーオフラウンド第１戦は、Ｃ大阪が４ゴールを奪って快勝した。前半は、がっちり引いて５バックを敷いてくる相手に対して、前回対戦のリーグ戦第６節同様になかなか打開できなかった。スコアレスで試合を折り返し、迎えた後半１０分。中盤でＤＦ中村拓海がボールを収めたとこ