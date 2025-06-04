◆日本生命セ・パ交流戦西武４―２ヤクルト（４日・ベルーナドーム）ヤクルトが前日に続いてプロ野球ワースト記録を更新する「１４試合連続２得点以下」で、昨年７月（８連敗）以来の７連敗を喫した。中盤までに３点を先行される苦しい展開。６回には無死二塁から内野ゴロ２つで１点、８回には敵失で２点目を挙げたが、結局３点目を奪うことはできず、連敗脱出にも失敗した。まだ１点差だった５回には、無死一、二塁で岩田