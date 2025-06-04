大阪・関西万博のイタリアパビリオンが4日までに公式SNSを更新し、“日本の大人気歌手”の訪問を伝えた。【写真】「外交大臣顔負けの重鎮オーラを解き放つ」… HYDEが万博イタリア館に登場「大阪・関西万博イタリア館に特別訪問」として、「日本の大人気歌手Hyde、マリオ・ヴァッターニ政府代表の感激を受ける」と報告。HYDEとマリオ・ヴァッターニ氏の2ショットを公開した。ファンからは「素敵なお写真ありがとうございます