6月4日放送の深イイ話は…令和の最強ママ、野々村友紀子さん。深イイ話出身で9年間追いかけています。今回、両家の子ども達に想像もしていなかったある意外な展開が！それは…野々村さんには一花（いちか）ちゃんの他に高校生の妹・美月（みつき）ちゃんもいるのですが入学した学校がSNSのバズらせ方や美容・ファッションの授業などがあり、ティーンに人気のモデルやインフルエンサーを数多く排出する「BLEA学園」。一方、小堀家で