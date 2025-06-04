◆日本生命セ・パ交流戦２０２５西武４―２ヤクルト（４日・ベルーナドーム）西武が快勝。昨季３タテをくらったヤクルト相手に２連勝を決めた。初回１死一、二塁から「４番・一塁」で先発出場のネビン外野手が左前適時打を放ち先制。５回２死満塁では外崎修汰内野手が中堅手・遊撃手・二塁手の間にポトリと落ちる２点適時中前安打。７回２死二塁ではまたもネビンが左前適時打を放ちヤクルトを突き放した。母校・浦和学院