6月4日放送の深イイ話は…長男・陽喜（はるき）くん7歳！次男の夏幹（なつき）くん4歳！そんな2人のパパは・・先日、その功績が認められ、歴史ある芸能賞も受賞した歌舞伎役者・中村獅童さん。ヤンチャに成長中な息子たちのママ沙織さん、厳しくも優しい親目線で、しっかりと育てています。そんな沙織ママは、天使ちゃんのため、朝ごはん作りから始まり、幼稚園への送り迎え、昼は掃除洗濯に歌舞伎周りのお客様へのお礼状書きまで1