6月4日放送の深イイ話は…ロサンゼルスエンゼルス・菊池雄星選手の妻・瑠美さん。バッリバリの現役メジャーリーガー家族のめったに見られないシーズン中の生活に初密着！ヤンチャな息子レオくんとパパを応援するため球場へ…登板日は球団が用意してくれるファミリーシートではなく、より近くで見られる席を自分で購入するのがゲン担ぎ！そんな家族の応援もあってか、この日は6回1失点の好投でチームの勝利に貢献。試合後、クラブハ