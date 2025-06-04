◆ＹＢＣルヴァン杯▽プレーオフＲ第１戦東京Ｖ０―３柏（４日・味スタ）東京Ｖがホームで柏と対戦し、０―３で敗れた。東京Ｖは立ち上がりから自陣からボールをつなぐ柏に対してハイプレスをかけ、高い位置でのボール奪取から素早い攻撃を展開。ＦＷ川崎、ＭＦ新井がシュートを放ち、セットプレーからＤＦ谷口がゴールを狙うなど積極的なプレーを披露した。しかし、立ち上がりの好機を生かせずにいると、前半２３分に