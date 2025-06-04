6月4日放送の深イイ話は…二男はアーティストのこっちのけんとさん、長男・三男は大人気俳優さん。芸能界を席巻する超有名3兄弟を育てた、菅生好身（すごうよしみ）さんにTV初密着！ 3兄弟全員を自宅出産！というアグレッシブな好身さん。そんな強いママがゆえに、二男・こっちのけんとさんとは色々ありました。やんちゃな活発タイプの長男・三男と、家にこもる二男けんとさんを比べるようになり、2人の間には大きな溝が・・