出水市の線路で今月1日、男性が貨物列車にはねられ死亡した事故で、亡くなったのは出水市に住む30代の男性であることがわかりました。 この事故は今月1日午前5時ごろ、出水市の肥薩おれんじ鉄道の線路上で貨物列車が男性をはね死亡したものです。 警察がDNA鑑定などで身元の確認を進めた結果、男性は出水市に住む30代の男性と判明しました。 男性は事故が起きる数時間前、複数の友人と酒を飲んでいたということで、警察が事故の