サッカー元日本代表ＤＦの内田篤人氏が３日深夜放送の“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）にゲスト出演。よきパパぶりが妻から明かされた。番組では内田氏の妻にアンケートで質問。「家事・育児の役割分担」については「おむつ替え寝かしつけはもちろん、夜泣き対策もしっかりやってくれています」と“満点回答”。さらに「夜中の子どもの泣き声への反応は私よりも早いです」と明かされた。