◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ロッテ５―３巨人（４日・ＺＯＺＯマリン）３日に死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんを悼み、半旗が掲げられる中で行われた交流戦初戦。肩に喪章をつけて臨んだ巨人だったが、序盤に５点を失いロッテに敗れ３連敗。長嶋さんに白星をささげることはできなかった。雨天中止となった３日からスライドで先発した井上温大投手は３回までに２本の本塁打などで５失点。打線はロッテの先発・石