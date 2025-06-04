自民党の伊吹文明元衆院議長が4日、BSフジ「BSフジLIVEプライムニュース」（月〜金曜後8・00）に生出演し、コメ不足や価格高騰に対する政府の対応や、小泉進次郎農相の今後について私見を語った。財務相、党幹事長などを歴任し、21年に政界を引退した、“政界のご意見番”は、備蓄米放出のタイミングについて言及した。昨夏ごろからコメ不足がさけばれていた中、政府が実際に備蓄米放出を始めたのは、半年以上たった今年3月