◇プロ野球 セ・パ交流戦 ソフトバンク8-2中日（4日、みずほPayPayドーム）中日打線が序盤の大量リードをひっくり返せず敗北しました。先発の三浦瑞樹投手はオフにソフトバンクから戦力外となり、中日と育成契約を結び、4月に支配下を勝ち取りました。交流戦2戦目で古巣相手にマウンドに上がります。2回に先頭打者にヒットを許すと、栗原陵矢選手に投じた内角のストレートを振り抜かれ、ライトスタンドへ運ばれました。さらに山川