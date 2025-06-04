秋田朝日放送 東京に本社があるＩＴ企業が県と秋田市の誘致企業に認定されました。今年度の県の誘致企業は４件、秋田市は２件になりました。 県と秋田市と立地協定を結び誘致企業として認定されたのは、東京に本社がある「エス・イー・プロジェクト」です。この企業はシステム開発や製造、建築などの事業を行っていて、初めての地方拠点となる秋田事業所ではシステム開発事業を行う予定です。協定締結式には、学生の