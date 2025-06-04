4日、『第44回ベスト・ファーザー イエローリボン賞』発表・授賞式が行われ、「芸能部門」受賞のDAIGOさんや、「スポーツ部門」受賞の原晋さんらが登壇しました。【写真を見る】【 DAIGO 】ベストファーザー受賞に「MAK」“ （M）身に（A）余る（K）光栄 ”妻・北川景子さんとは阿吽の呼吸で役割分担「妻が撮影で忙しい時とかは、僕が料理とかをして家庭を支えています」賞状とトロフィー、花束を受け取ったDAIGOさんは、