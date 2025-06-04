Image: Raymond Wong - Gizmodo US 6月5日、予約できた人はたぶん有給取ってるでしょうね。だって世界が待ちに待ったNintendo Switch 2の発売日ですから。予約できなかった人もSwitch 2を思う気持ちは同じ。早く触りたい！ ジョイコンをマウスみたいにしてみたい！Switch 2を予約済み or 購入予定の人の中には、初代Switchを持っている人も多いはず。発売直前、米Gizmodo編集部が米任天堂の