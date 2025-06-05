女子ダブルス準々決勝でプレーする穂積絵莉（奥）、ウリケ・アイケリ組＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン第11日は4日、パリのローランギャロスで行われ、女子ダブルス準々決勝で穂積絵莉（日本住宅ローン）ウリケ・アイケリ（ノルウェー）組がイリナカメリア・ベグ（ルーマニア）ヤニナ・ウィックマイヤー（ベルギー）組に6―4、6―3でストレート勝ちし、準決勝に進んだ。シングルス準々決勝は女子で第2シードの