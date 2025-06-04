21:15 米ADP雇用者数（5月） 予想11.2万人前回6.2万人（前月比) 21:30 カナダ労働生産性（2025年 第1四半期） 予想0.2%前回0.6%（前期比) クックFRB理事、ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会参加（質疑応答なし） 22:45 米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月） 予想52.3前回52.3（非製造業PMI・確報値) 予想52.1前回52.1（コンポジットPMI・確報値) 22:45 カナダ中銀政策