欧州株引き続きプラス圏で推移も、上昇の勢いは落ち着く 東京時間20:47現在 英ＦＴＳＥ100 8798.83（+11.81+0.13%） 独ＤＡＸ24248.69（+157.07+0.66%） 仏ＣＡＣ40 7803.95（+40.11+0.52%） スイスＳＭＩ 12295.48（+55.86+0.46%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間20:47現在 ダウ平均先物JUN 25月限42636.00（+38.00+0.09%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月