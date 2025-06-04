秋田朝日放送 去年の人口動態統計が発表され、県内で生まれた子どもの数は過去最少を更新しました。また、秋田県の自殺率は全国で３番目の高さとなりました。 厚生労働省の人口動態統計によりますと、去年県内で生まれた子どもの数は３２８２人で前年から３２９人減少し、過去最少となりました。人口千人当たりの出生率は３.７で、３０年連続で全国最下位です。去年１年間の秋田県の自殺者数は１７８人で、前年より２人増え