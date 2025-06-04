火災現場から現金を盗んだ疑いで逮捕された警視庁捜査一課の警部が、別の火災現場からも290万円を盗んだ疑いで再逮捕された。警視庁捜査一課で火災捜査担当係長の政野亮二容疑者は2024年1月、東京・港区で、1人暮らしの女性が死亡した火災現場に臨場した際、約290万円を盗んだ疑いで再逮捕された。政野容疑者は、別の火災現場から現金を盗んだ疑いで5月に逮捕されていて、判明した同様の犯行は約10件、総額は900万円以上とみられて