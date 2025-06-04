日本女性として初めて、さまざまな道を切り開いた人物をクローズアップする不定期連載。第7回は女性として初めて日弁連会長となり、裁判官、検察官、弁護士の法曹三者でも初めて女性としてトップに立った渕上玲子さん。40年以上の弁護士としてのキャリアを持つ渕上さんが法曹への道へ進んだきっかけは5歳の時。女性の就職差別がひどい時代にも負けず、奮闘してきた彼女の半生とは―。【写真】5歳で裁判所へ……弁護士への憧れが