きょう6月4日は、語呂合わせから「虫の日」に制定されています。これから夏にかけて、セミやカブトムシなど子どもたちに人気の虫が出てきますが、中には「危険な虫」もいるため注意が必要です。 【写真を見る】6月4日は虫の日「妻がムカデに噛まれた」一方クワガタにも見える朱色の虫にご用心実は毒が【岡山】 （瀬戸大輝記者）「きょう6月4日は虫の日です。ただ虫といってもその種類は様々。こちらでは我々の人体に影響を及