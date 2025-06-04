岩手・紫波町の早朝の高速道路で、ドライバーが目撃した黒い影。茂みから現れ、目の前に飛び出してきたクマです。撮影者：通り過ぎる瞬間に目が合うような形だった。（周辺で）クマが出るとは聞いてたが、高速道路に飛び出してくるとは思ってなかったのでびっくり。その瞬間、ドライバーはハンドルを切ってギリギリで衝突回避。その後、クマは後続の車を縫うように横断していきました。クマの飛び出しは、山形・新庄市でも目撃され