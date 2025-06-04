「オリックス６−１広島」（４日、京セラドーム大阪）広島が大敗を喫し、２年連続の交流戦連勝発進を逃した。先発・大瀬良が誤算だった。両軍無得点で迎えた四回。無死満塁から紅林に右前への先制２点適時打を浴びると、続く若月にも左翼への適時二塁打を許す。なおも無死二、三塁とし、中川に三塁線を破る２点適時二塁打を浴びるとその後、頓宮にも適時二塁打を許し、一挙６失点。４回１１安打６失点で降板し、今季最短での