お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん、良ちゃんが４日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。この日の公開テーマは「現役大学お笑いサークルが選ぶ尊敬していない芸人ランキング」。ガチアンケートでは数々の大物の名が飛び出し、辛辣な意見も読み上げられた。金ちゃんは、１位を発表する前に「７位以下でチラッとあった」と番外編を発表。金魚番長・古市勇介の名を挙げて「こ