【その他の画像・動画を元記事で見る】 ライブシーンにアンテナを張り、THE FIRST TIMES独自の取材で入手したエンタメ業界人から見たアーティストの推しポイントをご紹介する企画 「バリサン」。 【連載『バリサン』記事一覧】 2024年5月に結成し、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、天性の歌声で魅了されるリスナーが続出している4人組バンド、BILLY BOOをご紹介。 ■BILLY BOO -