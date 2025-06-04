【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「“ここから考えていく”という始まりを、映像に込めました」（CLAN QUEEN・マイ） CLAN QUEENが、6月4日に配信リリースした2ndアルバム『NEBULA』より、収録曲「チェックメイト」MVが公開された。 「チェックメイト」は、力強くオルタナティブなサウンドでアルバムの幕開けを飾る1曲。自分らしさを探すために一度逃げたものに立ち向かう等身大な姿を描く歌詞と、踏み締めなが