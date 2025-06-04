【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ねぐせ。の新曲「織姫とBABY feat. 汐れいら」は、七夕の物語と現実の男女模様を織り交ぜた男女ツインボーカル曲 名古屋発・笑顔がモットーの4ピースバンド、ねぐせ。が、新曲「織姫とBABY feat. 汐れいら」を6月18日に配信リリースすることを発表した。 ねぐせ。として初めてゲストミュージシャンを招いた本楽曲は、かねてよりメンバーがその声