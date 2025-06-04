「Quarkdown」はマークアップ言語のMarkdownをベースにPDF出力機能や数式描画機能、グラフ描画機能、画像サイズ調整機能、関数呼び出し機能など数多くの便利機能を追加したもので、見栄えのいいスライドを作成してPDFファイルとして出力したり、ウェブページを作成してHTMLファイルとして出力したりできます。Quarkdownhttps://quarkdown.com/以下の画像の左側がユーザーが打ち込んだテキストで、右側が出力結果です。Quarkdownを