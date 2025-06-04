◇交流戦阪神4-5日本ハム（2025年6月4日エスコンF）阪神は日本ハムに敗れ、連勝は4でストップした。先発の門別が序盤から立て続けに失点を喫すると、味方が同点に追いついた直後の4回も山県に2ランを浴びて再び引き離された。5回から継投に入ったが、工藤が1点を失った。攻撃陣は4回に佐藤輝、大山の連続本塁打で一時、同点に追いついた。3点ビハインドの8回は2死一塁から佐藤輝がこの日、2本目のアーチをバックスクリ