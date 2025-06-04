プロ野球のファームは4日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて6試合が行われた。DeNAは楽天戦（森林どりスタジアム泉）に10―8で逆転勝ち。先発・庄司は4回1/3を5安打5失点（自責2）で、3番手・石田健が1回2安打2失点で1勝目。井上が4回に5号ソロ、7回に6号2ランを放って2安打4打点。伊藤が5回の1号ソロなど3安打。楽天先発の育成選手・古賀は5回7安打6失点。田中和が4回の1号ソロなど4安打2打点、武藤が8回の1