昨年SNSで大バズりした「よくばりフェス」が【サーティワン】で復活！ 今回は、「よくばりフェス」「ポップ5」の詳細と、あわせてチェックしてほしい「総選挙1位のフレーバー」をご紹介します。 ビジュ大優勝！「よくばりフェス・ポップ5」 「よくばりフェス」は、スモールサイズよりやや小さい「ポップスクープ」のアイスを3コ選ぶ「トリプルポップ」を購入すると、1スクープにつき