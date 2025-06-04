TBS系「王様のブランチ」でレギュラーリポーターを務めるタレント・冴木柚葉（25）が、3日発売の写真週刊誌「FLASH」（光文社）最新号に自身初となる表紙・巻頭で登場した。 【写真】雰囲気ちがう！うれしい裏切りオトナの美ボディ 10ページにわたるグラビアでは、冴木が「1着1着、全然違う雰囲気だった」と振り返った通り、衣装ごとに異なる表情やポージングを披露。インタビューでは2