もうすぐやってくる夏に向けて愛する沼らせボディをつくりたい！そこで今回は、上西星来とともに、イイ香りに加えて保湿力もバツグンな「ヘア＆ボディフレグランス」をご紹介します。甘酸っぱい香りや清涼感のある香りなど、シーンにあわせて使い分けてみて♡イイ女の香りで沼らせる嗅覚への刺激も沼らせるのに効果的♡香りは定番化させるよりも、季節やシーンにあわせて変えることで新鮮な刺激を与えてみて。香りの強さ