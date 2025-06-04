4日、午後、長野市のコンビニエンスストアで強盗事件があり、逃げた59歳の男が緊急逮捕されました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは長野市稲葉の無職の59歳の男です。４日午後1時半ごろ長野市栗田のファミリーマート長野東通り店で日本酒1缶を盗み、犯行を目撃した店長の手を払いのける暴行を加えけがをさせた疑いがもたれています。店長の50代の女性は右手の甲を擦る軽傷です。目撃した人は「これ万引きですよね。み