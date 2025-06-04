◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム5-4阪神（4日、エスコンフィールドHOKKAIDO）パ・リーグ首位の日本ハムはセ・リーグ首位の阪神と対戦。リーグ首位対決となったこの試合、日本ハムは初回に先制します。2アウト3塁で打席には、この日「4番」でスタメンの郡司裕也選手。粘って9球目をセンターへはじき返し、これが先制タイムリーとなりました。日本ハムは続く2回、先頭の万波中正選手が内角低めのストレートを振り抜くと、打球はバッ