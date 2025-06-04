オリオンツアーは、「JAL初夏旅キャンペーン」を6月3日午後1時から5日午後11時半まで開催する。8月1日から9月30日までの搭乗分の、JAL利用ツアー全商品が対象となる。商品の割引に加え、クーポンの利用で全商品1人あたり2,000円が割引となる。東京/羽田発の一例では、札幌2日間（クインテッサホテル札幌すすきの、2名1室利用）が28,700円から、大阪2日間（ホテル新大阪、2名1室利用）が22,300円から、金沢2日間（KOKO HOTEL Premie