またクマの被害です。4日午後1時半すぎ、旧栃尾市の山の中で山菜採りをしていた80代の男性がクマに襲われ頭などにけがをしました。警察などによりますと4日午後1時半すぎ、長岡市栃尾地域の田ノ口付近で80代の男性がクマに襲われました。男性は見附市から山菜採りに訪れていて、頭や首をひっかかれ長岡市内の病院へ搬送されました。意識はあり命に別条はないということです。消防がドローンを使いクマの行方を追っています。