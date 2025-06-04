女優の松岡茉優（30）が3日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。迷った時に「必ず電話する」という人物を明かした。この日は、普段から親交が深い声優の山寺宏一と共演。「私は声のお仕事で迷うことがあったら、必ず山ちゃんに電話します」と声優の仕事をする際は山寺に電話して助言を求めると明かした。「俺は何にも言ってないけどね」と謙遜する山寺に、松岡は「何てこと言うんだ！私1作品ず