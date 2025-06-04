エンゼルスの菊池雄星投手（33）の妻・瑠美さんが4日、日本テレビ「人生が変わる1分間の深イイ話2025夏SP」（水曜後9・00）に出演。なれそめを披露した。菊池がプロ6年目で埼玉西武ライオンズに所属していた頃、当時、メジャーリーグの番組のキャスターを務めていたという瑠美さん。「夫が番組を見てくれていて、共通の知り合いから“雄星くんが瑠美さんに会いたいって”と言われて」食事に誘われたという。だが、「野球選