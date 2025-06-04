歌手のアグネス・チャンが４日、都内で「日本歌手協会夏まつり唄まつり２０２５」に出演した。菅原洋一、山本リンダら豪華アーティストが集結する毎年恒例のイベント。今年は昭和１００年にあたることから、ステージでは美空ひばりさんら昭和時代を彩った歌手の名曲が披露された。アグネスは「昭和４０年代から５０年代へ」のコーナーに登場し、「恋人たちの午後」を歌唱。透き通るような歌声で観客を魅了した。歌唱前