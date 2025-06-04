女優の柴田理恵が４日、都内で行われた「日本歌手協会夏まつり唄まつり２０２５」（５日まで）の司会を務めた。菅原洋一、山本リンダら豪華アーティストが集結する毎年恒例のイベント。今年は昭和１００年にあたることから、ステージでは美空ひばりさんら昭和時代を彩った歌手の名曲が披露された。途中、ＭＣでひばりさんとの関わりについて問われた柴田は「一度だけお会いしたことがあるんです」と告白。テレビ番組の