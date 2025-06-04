歌手・鈴木雅之のデビュー45周年を記念し、音楽配信サービス・KKBOXおよびauスマートパスプレミアムミュージックにて、ファン900人を対象とした“最強人気曲”アンケートが実施された。「ファンが選ぶ鈴木雅之最強人気曲トップ10」を発表4月11日から14日にかけて行われた今回のアンケートは、同サービスユーザーの鈴木雅之ファンが「最も好きな鈴木雅之の楽曲」のオリジナル3曲、カバー2曲ずつを選定。トップ10の結果、参加したフ