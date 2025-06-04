第５回若潮スプリント・Ｓ３は４日、船橋競馬場で３歳馬１２頭が１２００メートルを争った。１番人気に推されたベアバッキューン（町田直）が直線で抜け出し、ハセノブライアンに３馬身差をつけて優勝。８か月のブランクをものともせず無傷の５連勝を飾り、３歳スプリント王の座に大きく近づいた。優勝馬には優駿スプリント・Ｓ２（７月１７日、大井）と習志野きらっとスプリント・Ｓ２（同３０日、船橋）への優先出走権が与えら