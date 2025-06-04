◆日本生命セ・パ交流戦２０２５日本ハム５―４阪神（４日・エスコンＦ）阪神が日本ハムに敗れ、連勝が「４」でストップした。門別は４回８安打４失点ＫＯ。初回２死三塁から郡司に中前適時打を献上。同点の４回２死一塁では山県に左翼へ勝ち越し２ランを浴びた。北海道・日高町出身の高卒３年目。両親や親族を含め地元から約１００人の大応援団が駆けつけたが、悔しい結果に終わった。打線は４回に佐藤輝、大山が連発。