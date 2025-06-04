４日放送のＮＨＫの報道番組「クローズアップ現代」（月〜水曜・午後７時半）では、肺炎のため３日に８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さん＝報知新聞社客員＝と、長嶋さんが監督時代に巨人の中心選手として活躍した松井秀喜氏との“秘話”を特集した。番組では誰にも見せない２人だけの練習があったことを伝えた。それは長嶋さんの自宅で行われた素振り。長嶋さんは現役時代に磨いた独特の感覚で松井氏を指導。「