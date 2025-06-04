ブルーボトルコーヒー(BLUE BOTTLE COFFEE)から、「ノラ(NOLA)」シリーズの2025年夏限定ドリンクが登場。2025年6月より順次、期間限定で販売される。ブルーボトルコーヒーのシグネチャー「ノラ」の夏限定メニュー「ノラ」シリーズは、アイスラテに変わる美味しいミルクコーヒーを届けたいという創業者ジェームス・フリーマンの想いから生まれた、ブルーボトルコーヒーのシグネチャードリンクのひとつ。ゆっくりと時間をかけて抽出